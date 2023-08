Looduskalender ⟩ Looduskaamerates saab suvi läbi

Kõige põnevam on elu konnakotkaste pesas, sel aastal on isaslinnuks väike-konnakotkas ja emaslinnuks möödunudaastane suur-konnakotkas. Hübriidsetest munadest koorus poeg vaid ühest, see vaprake hakkas lennuharjutusi tegema nädal tagasi. Kotkauurijad püüdsid pesast eemal võrguga kinni röövlinnu topise peale lennanud isaslinnu, emaslind oli ettevaatlikum. Isasel vahetati välja katkine plastrõngas ja paigaldati raadiosaatja, nii saame tema seiklusi edaspidi jälgida.

Kassikakud koristavad kodu

Mustade lindude lennukool

Must-toonekurgedel on tänavu neli poega, 1.juunil koorusid kaks kurepoega ühel päeval. Kolmas kurepoeg 3. juunil ja viimane 5. juuni hommikul, algul lumivalged pojad said mitme kuuga selga mustad sulekuued ja kui need valged udusuled olid vahetunud pärissulgedega, siis läks lahti lennuharjutuste kool, algul pesa kohal, aga 6. augustil tegi kõige vanem juba hüpiklennu lähikonda.

Lastele: Lainehüpikud

Tuul paneb mere lainetama. Enamasti siis, kui laineharjad on vahused ehk “jänes on merel”, on vesi juba nii külm, et lastel on suplema minna külm. Aga väiksema tuulega pakuvad lained palju mängulusti.

Üheskoos on vahva ka mängida üle lainete hüppamise mängu. Pisemad lapsed kaldajoonel, suuremad poole sääreni vees, täiskasvanud võiks põlvini vees proovida.

Ja lugege, millised lained on teistest kõrgemad. Lapsepõlvest mäletan, et Kabli rannas oli suur seitsmes laine, meie suurimal järvel - Peipsi rannas on kõrged järjest kolmas ja neljas.