Mida teha, kui suhu on sattunud mürgine mari

Kuidas anda esmaabi?

Kui lapsevanem märkab, et laps on söönud mõnd mürgist taime või marja, tuleb esimese asjana talle suhu vaadata ja seal olevad taimeosad eemaldada. Kui laps on väike ega oska ise suud loputada, on soovitatav teha ta suu seest puhtaks märja rätiku abil. Seejärel peaks andma lapsele lonkshaaval juua vett või piima, et vähendada seedetrakti ärritust. Kuna väikesel lapsel on ka hingetorud väikesed, võib tekkida olukord, kus laps ei saa hingata. Sel juhul on abi jahedatest jookidest ja jäätisest, mis aitavad turset vältida, vajadusel seda alandada. Kui nahk on kokku puutunud mürgise taimemahlaga, tuleb nahk veega puhtaks pesta ning kompressiga jahutada.