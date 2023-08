Avatud aasta läbi: 5 talu, mida kindlasti külastada

Lihaveised – Pirgo Angus, Harjumaa

See on tõeline tükike country’t meie enda Eestimaal. Tõeliselt ilusad musta värvi kaunitarid, kes toodavad maailmatasemel veiseliha ning kelle põlvnemised on perenaise poolt hoolikalt valitud. Selles talus saab näha, kuidas ekstensiivsel viisil kasvatatakse rohumaaveise liha ning kuidas loomad ja rohumaad omavahel sümbioosis toimivad.

Eesti vein – Uue-Saaluse veinitalu, Võrumaa

Uue-Saaluse veinitalu peremees ja perenaine Mati ja Maris Kivistik. Foto: Postimees / SILLE ANNUK / TartuPM/Scanpix Baltics

Tean, et paljud eestimaalased pole endiselt veendunud, et siinsed veinitalud suudavad head veini toota. Ometi olen ma rohkem kui veendunud, et Eesti veinitalude külastamine võib muuta Eesti veininautlejate valikuid ning panna nende õhtusöögilauale mitte ainult Itaalia või Prantsuse veine, vaid ka kohalikust toorainest valmistatud Eesti veine. Meil on mitmeid veinitalusid, mida soovitan külastada, kuid antud juhul olen valinud välja Uue-Saaluse. Selle talu lugu on äärmiselt inspireeriv ja südamlik ning inimesed, kes veini valmistavad, on alati külalislahked ja sõbralikud.

Õunad – Piesta Kuusikaru talu, Pärnumaa