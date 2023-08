Välismaalt taime või seemne kaasa toomine võib lõppeda õnnetult

Taimi ohustavad mitmed taimekahjustajad, kelle levikule aitavad paraku kaasa kliimamuutused ja ka inimtegevus, näiteks rahvusvaheline kaubandus ja reisimine. Taimekahjustajate mõju võib olla aga laastav nii majandusele kui keskkonnale. Näiteks bakter Xylella fastidiosa on hävitanud Itaalias Apuulia piirkonnas miljoneid oliivipuid ning selle levikut on tuvastatud ka mujal Lõuna-Euroopas.

Eestis on risk viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora) levikuks, mis on ohtlik teatud viljapuudele ja dekoratiivtaimedele. “Alates 2005. aastast on meil selle bakterhaiguse osas ka kaitstava piirkonna staatus, mis tähendab, et antud taimekahjustaja hetkel siin ei esine, kuid soodsate kliimatingimuste korral ja kindlate kultuuride kasvatamise tõttu on oht selle levikuks,” rääkis Põllumajandus- ja Toiduameti taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna juhataja Riina Koidumaa.