Bulgaaria režissöör teeb filmi Peipsi inimeste uppumatutest sõidukitest

Andrey Paounov on Bulgaaria filmirežissöör, kes on tuntud oma dokumentaalfilmide poolest. Tema debüütdokumentaal “Georgi ja liblikad” (2004) võitis Amsterdami rahvusvahelisel dokumentaalfilmide festivalil IDFA parima keskmise pikkusega dokumentaalfilmi auhinna.

Paounov tuleb Eestisse, et teha film Peipsi ranniku elanike enda tehtud uppumatutest sõidukitest ehk karakatidest. Algselt olid need mõeldud talvel omaniku püügikohta sõidutamiseks, kuid nüüdseks on neist saanud ainulaadne nn jäätakso. Paounov jälgib mitme karakati-mehe rutiini, et maalida kokku pilt põnevast vanausuliste kultuurist, omal käel kokku pandud hübriidsõidukitest ja jääpüügist.