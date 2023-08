Maamehe abistajaks sai elektrikäru

Jah, teil on õigus!

Viljandimaa mees Ain Vätsing tõi oma insenertehnilise loomingu Järva-Jaani killavoorile välja kolmandat korda. “Minu jaoks on see kõige tavalisem aiakäru,” selgitas ta. “Koduses majapidamises leiab see igal juhul palju kasutamist.”