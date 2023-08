Teadlane: keskkonna eest seisjad süüdistavad asjatult põllumehi, elu on palju keerulisem

Pahatahtlik vastandumine

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Sivar Irval ütles, et viimasel ajal meedia vahendusel kõlanud süüdistused, nagu oleksid põllumehed varasematel aastakümnetel välja võtnud kasumi ja nüüd tullakse riigilt toetusi küsima, on pahatahtlik vastandumine olukorras, kus just põllumeeste igapäevase visa ja pühendunud tööga on meil loodud külluslik toiduvalik poodides. „Ei vaja meenutamist, et pärast teise maailmasõja lõppu, kui maailma rahvastik oli võrreldes tänasega kordades väiksem, oli toiduainetest tohutu nappus. Sellest toidupuudusest oleme jõudnud olukorda, kus igapäevane toit tundub meile nii enesestmõistetav, et lugupidamine sektori tegemiste vastu on asendunud arrogantsi ja vastutustundetute sõnavõttudega,“ sõnas koja nõukogu esimees.

„Oleme seda teinud pühendunult ja panustanud oma energiat sedavõrd vajalikku eluvaldkonda. Minu arvates on nii, et põllumehed on toimetanud senise parima teadaoleva praktika järgi, ilma liigkasuta. Põllumehed ei ole süüdi selles, et parim teadaolev tehnoloogia on maad kurnav – see on arenenud maailma teaduse tulemus ning meid on nii ülikoolis õpetatud. Toidu tootmise ehk maaviljeluse tehnoloogiat on aastakümnete jooksul arendatud efektiivsuse suunas, st et toit oleks võimalikult odav ning kättesaadav tarbijatele. Tänase teadmise juures peame kahjuks tõdema, et see on osutunud maad kurnavaks. Vaevalt et keegi oleks valmis kahjumiga toitu tootma – kallima maaviljeluse peaksid niikuinii kinni maksma tarbijad. Selles seisneb Mihkel Kanguri jutu põhiline viga – ta väljendub, justkui võiks ühiskond oodata põllumeestelt sama hinna eest 10 korda kallimat toitu. Ilma toiduta ei elaks me keegi, sööki vajame kõik kolm korda päevas – see tõsiasi paneb fookuse paika. Ründavad sõnavõtud meie põllumajanduse/toidutootmise pihta, kus toodetakse ühte puhtamat toitu maailmas, on pehmelt öeldes vastutustundetu ja solvav,“ sõnas staažikas teraviljakasvataja. „Kui me ise enam ei suuda hinnata Eesti puhast toitu ja seda, mis meil on, siis kes seda meie eest teeks?“ küsis ta.