Viljavõtt algas odra ja rüpsiga

Saaremaa Põllumeeste Liidu juhi ja suurpõllumehe Tõnu Posti sõnutsi on saarel viljavõtuga alustatud paar nädalat tagasi ja võtta saadud nii, nagu ilm on lubanud. „Koristama hakkasime taliotra ja saak on seinast seina. Kus sai põuakahjustust, sealt tagasihoidlik, kuid muidu enam-vähem,” märkis ta. Kuna saagikadu oli tänavuse kevade ja suve juures ettearvatav, jäädakse hektarilt saadava nelja-viie tonniga rahule. „Oskame arvestada sellega, mis ümberringi toimub, ja olgem ausad, ideaalaastat on harva. Kui selle taevapalge all toodad, siis taevaaktsionär võtab igal aastal oma,” sõnas ta. Samuti loodetakse, et talirukis ja talinisu annavad paremat saaki.