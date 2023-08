Nädala mõte: täna ei tahaks põllumees olla ...

Pealegi kuvatakse meedias sinust pilt, kus kogu toidu hinnatõusust suurima kasumi paned taskusse just sina. Pealkirjad "Miks on toit nii kallis? Põllumehed teenisid väga hästi" või "Teadlane põllumeeste olukorrast: kasumi võtsid välja, kahjumit tahavad ühiskonnaga jagada" loovad pealkirjaajastul põllumajandusele "head" kuvandit küll. Kui omada või osta lugemisõigus ja artiklitesse süveneda, siis ei olegi asi nii mustvalge, aga enamik lugejaist loeb vaid pealkirju. Niisiis maine on taas loodud: põllumehed on ahned, egoistid ja jõukad takkaotsa.