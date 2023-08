Tänavune seeneaasta üllatab

Mükoloog Veiko Kastanje sõnul tuletab tänavune seeneaasta mõnevõrra meelde üle-eelmist aastat, kui seente esimene laine samuti üsna varakult algas. „See, et juuli lõpus ja augusti alguses tüsepilvikute rühma pilvikud, šampinjonid, lambatatikud ning paiguti ka kukeseened ja palupuravikud välja tulevad, on enam-vähem tavaline. Tänavu aga on ilmselt sobiva ilmastiku tõttu juuli lõpus massiliselt väljas ka kuuseriisikad, sirmikud, puravikud, roheline kärbseseen jt. Ja seda üle kogu Eesti,” rääkis ta.