Hooga alustatud hooldereform põrkas tegelikkusega kokku

Käibele on tulnud sõna hooldereform, mille jõustas 1. juulist sotsiaalhoolekande seadus, et hooldekodu­koht oleks vajajale kättesaadav keskmise pensioni eest. Üllas eesmärk, kuid valdade sotsiaaltöötajad kurjustavad, sest „üks on poliitiline tipp ja teine on sisulist tööd tegev ametkond seal taga” ehk koostöö asemel vaatas seadustaja väidetavalt mööda ettepanekutest, läbi mõtlemata olid tehnilised lahendused, hindamisjuhendid ning poliitikud kasutasid uut seaduse loomet valimiskampaaniates.