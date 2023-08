Eestlased külastavad turismiasutusi vähem

Mäe-Kolga talu perenaine Signe Nurme nentis, et 99 protsenti nende külastajatest on eestlased. Nurme sõnul on ­külastajaid eelmise aasta sügisest alates märgatavalt vähem. „Suurim erinevus on see, et nädala­siseseid külastusi ei broneerita enam pikalt ette. Pigem broneeritakse paar nädalat ette ja üsna tihti ka viimasel hetkel.”

Soojal maal soodsam puhata

Nurme usub, et põhjuseid on mitu. Esiteks on piirid lahti ja sooja maaga on raske võistelda. „Türgis saad puhata nädal aega kõik hinnas, aga Eestis sama raha eest vaid paar-kolm päeva.”

Teisalt tähendab elukalliduse tõus seda, et inimestel jääb vähem raha endale midagi lubada. Nurme sõnul on ka konkurents tihedam: mõne aasta taguse ajaga võrreldes on paaridele mõeldud majutusi palju lisandunud.

Pühajõe Puhkemaja perenaine Merike Lepsalu tõdes samuti, et eestlastest külastajaid on tänavu napimalt. Küllap ­eelistavad nad pigem välismaal puhata. „Põhjus on lennuliinide avanemine, ehkki lendamine pole sel aastal enam nii soodne.”