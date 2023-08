Niiduk toob põhikoolipoistele suvise taskuraha

Põhikoolis käivate poiste Handro ja Hendrik Krünberki ning Ken Vassilenko tegemisi aitab korraldada Erkki Krünberk, Handro ja Hendriku onu.„Poisid käivad koos jalgpallitrennis ja on sõbrad ning mis nad suvel niisama käed rüpes istuvad – las teenivad endale taskuraha. Võtsid tööriistad kätte ja hakkasid pihta,” rääkis Krünberk. Praegu kõik toimib ja poistel esimesed palgad teenitud. Lisaks on see kindlasti ka kasvatav kogemus, mis aitab rohkem mõista raha väärtust.

„Niidame natuke siit ja sealt: just käisin uut krundikest üle vaatamas. Töötab-toimib see ettevõtmine,” lausus Erkki ​Krünberk ja meenutas, et kui ta ise veel koolipoiss oli, rõõmustas teda alati võimalus töö eest raha teenida.

Niidukile kliente jagub

Õe- ja vennalastega on ta alati hea meelega tegelenud, seega tundus suvise ettevõtmise juures abiks olemine asjakohane, kuna poisid olid ise samuti rahateenimisest huvitatud. „Alustasime hilja, juulis, aga poistel on tööd küll,” märkis ta. Objektid leiab ja poisid toimetab sinna peaasjalikult tema. Ka ostis onu juurde tehnikat, osa niitmistarvikuid saadi sugulaste käest. Poiste tööriistad on murutraktor, -trimmer ja -niiduk.