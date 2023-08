Eesti lihaveiseliha võistleb Uruguayst pärit toodanguga

Grillmeister ning restoranide Pull ja Härg asutaja Enn Tobreluts on veiseliha otsinud tervest maailmast, kuid eelistab just Uruguayst pärit lihatükke. Ta on kursis ka Argentinast ja Brasiiliast pärit liha kvaliteediga, mis pole nii ühtlane. USAst ja Austraaliast pärit liha on tema sõnul kallim, Inglismaa ja Šotimaa liha imporditakse vähe ja see võib olla ka vähe laagerdatud. „Kohapeal restoranidest saab küll üldiselt hea kvaliteediga liha,” kinnitas Tobreluts. Aga Uru­guayst tema sõnul jama­ ei tule ja liha on ühtlase kvaliteediga.