Rohumaaribad põllumajanduslikus maastikus rikastavad loodust

METKi ja Eesti Maaülikooli koostöös tehtud kimalaste uuringu põhjal võib järeldada, et keskkonnasäästliku majandamise rohumaaribade nõue on kimalastele kasuks tulnud – eriti Kesk-Eestis, kus selle toetusega aladel on väga kõrged kimalasenäitajad.

Samas on nii rohumaaribade kui ka kimalaste uuringus leitud, et ribad on üha sagedamini ja madalamalt niidetud. Seega on vaja teha teavitustööd, et niitmata ja õitsevad rohumaaribad on elustikule palju kasulikumad kui pidevalt madalaks niidetud alad.