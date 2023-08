Toimetuse potikartul sai söödud

Riina: peotäis kartuleid

Esialgu vindunud idud hakkasid lõpuks lehti näitama ja juuni alguse öökülmade järel õue viiduna kosusid taimed päris hästi. Õisi see sort ei näidanud ja juuli algul hakkasid pealsed kollakaks tõmbuma. Juuli viimasel nädalal olid pealsed juba kuivanud ja andsid sellega selgelt märku, et aeg saaki koristada.

Järeldus: kui panna potti tundmatu sordi mugulad, on tulemus paras loterii, aga tuju teeb taime arengu jälgimine ikka heaks. Pigem positiivse emotsiooni tekitaja, mitte kindel kõhutäide.

Kadri: kõige kiuste kartulit

Tegin justkui kõike valesti: panin hilja maha, ämbrid oli rumalalt väiksed. Seega olin täiesti kindel, et olen mitu kuud rõdul kasvatanud „palme” – mu kahe kartulitaime ­lehed olid imeilusad, seega ­ennustasin, et kogu jõud on läinud neisse.