Raudnõgest müüakse Kesk-Euroopas köögiviljaletis

Raudnõges (Urtica urens) on nõgeseliste sugukonna nõgese perekonda kuuluv üheaastane suvehaljas rohttaim. Raudnõgese kasvukoht on põllupeenrad ning teda saab rohimise ja niitmisega edukalt tõrjuda. Lehed on raudnõgesel ümaramad ega pole nõnda pikalt teritunud tipuga kui kõrvenõgesel.