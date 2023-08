Kuidas septembriski kasvuhoones head tomatisaaki saada?

Varajasematel sortidel on alumiste kobarate tomatid juba hulgaliselt värvunud ja need on toidulaual koha leidnud. Kui oleme kasvuhoonet küllaldaselt ventileerinud, on tomatitaimed veel septembriski väheste haigustunnustega ja vähemalt septembri esimese poole soojade ilmade korral annavad endiselt suurt saaki.

Kasvuhoones jätkuvad tavapärased tööd, millega alustasime juba pärast noortaimede istutamist. Nendest kõige tähtsamad on vajaduspõhine kastmine, piisav korrapärane väetamine, külgvõrsete iganädalane eemaldamine ja sobiva mikrokliima loomine. Kui eelmistel kuudel tekkisid taimede hoolduses mõned vajakajäämised, siis hiljemalt augusti alguseks on need endast kindlalt märku andnud kasvuhäirete näol, kuid õige hoolitsuse korral saab probleeme tasandada või täielikult kõrvaldada.

Ladvad maha