Unistuse täitmine: disainsaunadega Ameerikasse

Paide äärelinnas saab Toimi Toomväli (vasakul) tulevase kodu hoovil uudistada erilist disainsauna. Saunameeste meeskonda kuuluvad ka ­Reimo Kool (keskel) ja Ants Juhandi (paremal). Pildilt on puudu Gert Viigand, elektrilahenduste eest vastutanud Ants Kõivopuu ja CNC-pinkidega sina peal Rene Martin.

Kui Paide mees Toimi Toomväli end tutvustades oma ametist räägib, saab selgeks, et mees on siseviimistleja. Vägisi kisub aga sinnapoole, et ettevõtjast saunameistri tiitel tuleb samuti lisada.