Viljandimaal saab nädalavahetusel kiigata imelisse aeda

5. ja 6.augustil on kindlasti põhjust ette võtta reis Viljandimaale. Nõrga talus toimub floksinäitus juba üheteistkümnendat korda ja see on kindlasti suve tippsündmus.

Miks on floksinäitus nii populaarne? Sest inimesed näevad reaalselt erinevaid sorte, saavad nõu küsida ning põnevaid sorte ka kaasa osta. Lisaks saavad külastajad igal aastal valida näitusel oma lemmiku.

Nõrga talu floksikollektsioonis on üle kahesaja sordi – õitsemine algab juuli esimestel nädalatel ja kestab septembrini. Õitsemise tipphetk on aga alati augusti esimestel nädalatel. Flokside kasvatamisega on talus tegeletud üle kahekümne aasta.

Taime teaduslik nimetus Phlox tuleneb kreeka keelest ja tähendab tõlkes leeki. Aedfloksi teine tuntud nimetus eesti keeles ongi aed-leeklill.

Lillede keeles tähendab floks leppimist ja nõusolekut.

Nädalavahetusel võib Nõrga talu aias veeta kasvõi terve päeva, kella 10-17. Pole ka seda muret, et kõht tühjaks läheb, sest avatud on erimenüüga kodukohvik.

Nõrga talu 1,5ha suurune iluaed pakub üllatavaid vaateid ning võlub hiiglasliku veesilmaga, olles tõeline püsilillede paradiis. Aia uhkuseks ongi suur hostade ja flokside kollektsioon. Floksid on aia vaieldamatud pärlid. Traditsiooniline floksinäitus, mida näeb iga aasta augusti esimesel nädalavahetusel, on toonud talule tuntust nii Eestis kui välismaal.