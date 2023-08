Anna oma osa: taimede küsitluskava ootab täitmist

Botaanik, publitsist, kodu-uurija ja looduskaitsja Gustav Vilbaste kirjutas 1923. aasta juulikuus ajakirjas Loodus: „Taimeilm on alati vallanud inimesi. Ühed taimed on arstirohuks, vähendades valu ja vaeva, teised pakuvad silmale ilu ja värvide vaheldust. Seepärast andis inimene neile kõigile nimed, et ta võiks kõnelda omasugustega ühest või teisest tema tähelepanu äratanud taimest. Rohkem esinevail taimil on igalpool nimetus, mis vahest küll täiesti läheb lahku oma naaberkihelkonna nimest, sest seal võis vaadata eelmise taime peale teisest seisukohast. Neid rahvapäraseid taimenimesid on tarvis koguda ja selgitada nime tekkimise lugu.”

Ligi sada aastat tagasi tehtud küsitlus ja sellele reageerinud sadade eestlaste töö on andnud suurepärase ülevaate meie taimede vanematest nimedest rahvasuus ja loonud andmekogu, kuidas neid kasutada. Selliseid korjandusi on meie taimede kohta läbi viinud meie folkloori suur­mehed Jakob Hurdast alates, õnneks on ka uuemaid taimeuuringuid.

Sajandi jooksul on maailm meie ümber muutunud, Eestimaale on asunud ­uusi taimi nii inimese kaasabil kui ka ­ilmaolude muutumisel. Inimeste teadlikkus taimede kasutamisel on kasvanud, teisalt on paljud taimed meie igapäevaelus tähtsuse kaotanud.