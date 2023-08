Wähja Festivalil näeb vähipüüki ja saab vähki mekkida

„Kui Eesti ajal oli vähki siinsetes vetes nii palju, et seda viidi rongiga isegi Berliini, siis tänapäeval on vähi ja eriti jõevähi populatsioon väga kokku kuivanud,“ räägib festivali korraldaja ja vähipüügi entusiast Kaur Salus.

Just seetõttu on Salus võtnud missiooniks eestlaste teadlikkust vähkide osas tõsta. Eeskätt just selles osas, kuidas vähki nii püüda, et teda meie looduses veel võimalikult pikalt jätkuks, aga ka õpetada seda, kuidas vähki süües toorainet maksimaalselt ära kasutada.