Vanatehnika vallutab kaheks päevaks Kesk-Eesti

Retrokulgurite päevade peakorraldaja on legendaarse pritsu-, vanatehnika- ja muuseumipere Kärnerite noorem generatsioon, täpsemalt Ülari ja Ivar Kärner.

Ivar Kärner kinnitas, et kui varem on neil tõesti olnud ühepäevane killavoor, siis tänavu katsetavad nad kahepäevase ettevõtmisega. "Võtsime killavoori ühe osana juurde ka kodukohvikute päevad ja juba eelmisel aastal nägime, et meil ei jagu kõikide tegevuste peale korraldajaid," avaldas ta. "Nii viisime rändkino, bändi ja videodiskoga peoõhtu reede peale ja lisasime sinna öösõidu tänavalegaalsetele sõidukitele. Laupäevaks jääb retrosõidukite ja kummaliste kulgurite killavoor ning kodukohvikud. Eks see selline prooviaasta on, kuid loodame korraldusega järjest paremaks minna."

Retrokulgur tähendab korraldajate mõistes eelmise sajandi sõidukit. Tänavu on 17. kord Järva-Jaanis vanatehnika killavoori korraldada ja pole olnud aastat, mil see üritus ei meelitaks kohale tuhandeid uudistajaid. Neljakohalist külastajanumbrit ootab Kärner ka tänavu. Väikese Järva-Jaani kohta on see meeletu arv. "Kui varem oleme liikluseks sulgenud veerandi Laiast tänavaks, siis tänavu läheb ürituseks kinni pool tänavast. Lasime retrokulgurite teemaga sõidukite valiku vabamaks ja see võib tähendada, et kohale tuleb suurem hulk 1990. aastate masinaid," põhjendas ta.

Killavoorile loodab Kärner kokku saada vähemalt sadakond masinat. „Me kaotasime ära eelkirjapaneku, nii et selles osas on osalejate arv teadmatus. Samas, inimeste huvi Järva-Jaani sõitma tulla on suur,” avaldas ta. „Mitmed masinad on sõitmiseks välja valitud ka vanatehnika varjupaiga sadade eksponaatide seast. Välja tullakse ka autoklubidena, näiteks õhkjahutusega autode klubi toob kohale kümmekond masinat. Enamus projektiautodest ju ongi eelmise sajandi masinad.”

Miks aga vanemad sõidukid inimesi sedavõrd paeluvad, et võetakse vaevaks mõnda omada või teiste omasid vaadata?

„Kui inimene on teinud enda auto selliselt korda, et see on näitamiskõlbulik, siis ta tahab seda ju näidata,” põhjendas Ivar Kärner. „See, kellel aga endal sellist autot ei ole, tuleb teiste omasid vaatama. Võib-olla ostab kunagi endale ka!”