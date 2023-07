Lõuna-Eesti metsad pakuvad vaid peotäie kukeseeni

Hiired ja puugid

Metsaminek on tänavu aga keeruline, sest tavapärast puuke pelutavat kuumust pole tulnud ja neid on varitsemas kõikjal, kus hein niitmata on jäänud. Küllap hea hiireaasta on neid majadele lähemale tarinud. Ja hiiri on tõesti nii palju, et mu muidu loodussõbralikud tuttavad nuputavad viise, kuidas aias oma kapsaid ja kaalikaid päästa. Parim viis olla panna šokolaadikreemist söödaga lõks hiireuru kõrvale ja ämber selle peale. Üle kolmekümne hiire olevat võimalik paari päevaga ära püüda. Sääsed aga on äikesevihmahoogudest sillas, metsa tulnud kondaja võetakse valju pininaga vastu, et vasttekkinud lompidesse oma järelpõlv kasvavama panna.

Lilled ennustavad Eesti õitsengut

Aga lilleilu on ses mitte eriti kuumas suves tavatust rohkem. Õied saavad kauem ilutseda. Ja tänavu pääsevad oma õisi näitama ka sellised tegelased, kes muidu suure heina alla mattunud on. Mu maakodu niidul on praegu lutserni ja mesika möll, mesilased nahistavad ninad selle sees. Ja keelikrohi on nii suur, kui ei kunagi varem, sekka löövad imeilusat värvi kerakellukad ja kenad roosad jaani-õnneheinad. Viimased on meie kõige kuulsamad ennustamistaimed. See, et hoolimata vihmasajuhoogudest nende kenad korvõisikud lahti suudavad püsida, näitab, et Eesti on edenemas hoolimata majandusinimeste kurbadest ennustustest.