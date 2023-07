Eesti Maaülikool avab kaheksa uut mikrokraadiprogrammi

„Mikrokraadiprogramm koosneb tasemeõppeainetest. See tähendab, et õppija osaleb n-ö tavalistes ülikooli loengutes koos teiste üliõpilastega, kuigi formaalselt ülikooli sisse ei astu. Kindlasti on mikrokraadiõpe selle võrra põhjalikum ja võimaldab suuremat süvenemist kui tüüpiline 1-2 päevane täienduskoolitus, samuti annab see võimaluse tõsta enda professionaalsust soovitud valdkonnas,“ selgitas Marran mikrokraadide eeliseid. Programmide maht jääb 6-30 ainepunkti (EAP) vahele.