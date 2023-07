Unustage ekraanid: 8 toredat mängu, mida lapsed saavad suvel õues mängida

Liivaskulptuuride park

Aga alustama peaks sellise tegevusega lapsepõlves. Ja liimisegu pole üldse vaja. Küll võiks enne teha kavandi, mida plaanitakse luua. Skulptuuriparki saab rajada otse veepiirile, sest liiv püsib koos ainult siis, kui ta on niiske. Kõige parem on kaevata liiva otse skulptuuri kõrvalt, aga kasutada võib ka kastekannu abi. Vahva on ka skulptuure kaunistada rannas leiduvaga. Sellise skulptuuripargi võlu on see, et tuul ja lained uhuvad selle järgmiseks hommikuks olematuks ja siis saab jälle otsast alata.