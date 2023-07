Kas naabri aeda ulatuvad ploomid ongi tema omad?

Nüanssidesse laskudes on asi siiski pisut keerulisem. Aliorg selgitas, et kui tegu on naaberkinnistutega, mille piiril kasvavad puud, mille oksad ja ka nende viljad ulatuvad naaberkinnistule, siis juhul, kui üle naaberkinnistu piiri ulatuvad oksad segavad oluliselt kinnistul toimetamist, peab paluma naabril teha vajalikud tööd okste ja juurte kärpimiseks, ning kui naaber keeldub, siis on õigus need vajalikud tööd ise ära teha.