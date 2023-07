Linnas kasvavatest seentest tuleks seenelisel kaarega mööda käia

Lühike vastus on, et paraku ei tohi. Eesti Loodusmuuseumi botaanik Loore Ehrlich selgitas, et linnaõhus heljuvad saasteained langevad maapinnale, kust vihm need sügavamale uhub. Mullas kasvavad laiaulatuslikud seeneniidistikud kasutavad aga seda „saastunud“ vett kasvamiseks – nii satuvad kahjulikud ained seeneniidistikku.