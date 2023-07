KOMMENTAAR ⟩ Miks on hea, et suvel on taluteedel ummikud?

See, et erinevaid avatud uste päevi on üha rohkem, näitab kahte trendi. Ühelt pool on mõnusa, aeglase meelelahutuse ja linnainimese jaoks meeldiva pausi jaoks olemas üsna suur nõudlus. Teiselt poolt on näha, et ka maal elavad ja toimetavad inimesed tunnevad vajadust näidata oma väärtust ja vajalikkust ühiskonnale.