Külmutatud marjad pole siiski täpselt nagu värsked. Aga miks?

Tallinna Tehnikaülikooli teadlased Kaarel ja Signe Adamberg selgitasid, et külmutamine on toiduainete jahutamine allapoole vee külmumispunkti. See tähendab, et toidus olev vesi külmub jääkristallideks.

Mõne toidu puhul nagu näiteks valmistoidud, hakkliha või kohupiim ei muuda külmutamine oluliselt toidu struktuuri, kuid jääkristallid lõhuvad näiteks kala kudesid või marjade ja puuviljade struktuuri nii, et pärast sulatamist on toidud küll sarnase maitsega, kuid erineva konsistentsi ja struktuuriga.

Siinjuures on hea teada ühte nippi: suhkru lisamine marjadele ja puuviljadele aitab suurte jääkristallide moodustamist takistada.

Külmutamine ei hävita otseselt mikroorganisme.

Samuti mõjutab kristallide moodustamist külmutamise kiirus: kiirel külmutamisel tekivad väiksemad jääkristallid.

Külmutatud marjad. Foto: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Külmutamine võib muuta mõnede toitude värvust, selle vältimiseks blanšeeritakse ehk töödeldakse lühiajaliselt kuuma auruga näiteks herneid ja oakaunu, et säiliks nende roheline värv. See on hea ka mikroobide arvu vähendamiseks, kuna külmutamine ei hävita otseselt mikroorganisme.