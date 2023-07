Looduskalender ⟩ Nii väikseid vaarikaid pole metsas näinudki!

Vaarikavabadus

Metsas on valmis saanud vaarikad, aga nägur on nende saak. Tunnistan ausalt, et nii väikeseid marju pole ma elus näinudki. Vaarikad on tänavu väiksemad kui lillakad.

Lillaka marjad on tänavu vaarikatega ühte mõõtu. Foto: Kristel Vilbaste

Ja ikka tuleb veel keegi murakalt, kolm marja korvis kolisemas, me ei taha uskuda, et marja-aasta on vilets. Seeni aga lihtsalt pole. Ka need, mis vahepeal end välja upitasid, on nüüd kuivanud ja uut lainet lubab ehk vihmasajune aeg täiskuuni.

Herilaste põrgu

Kuumus ajas pargi-nahkhiire nooruki keset päeva välja Foto: Kristel Vilbaste

Kolm aastat on meil herilastest suhteliselt rahu olnud, aga nüüd on kogu triibuliste vägi inimesi ahistamas. Piisas vaid sellest, et proovisin maakodu rõdul melonit süüa, kui kogu ümbritsev herilaste asurkond kohale lendas ja püüdis mu huultelt lugeda, kui magus see tükk parasjagu on. Ja tundub, et see on nüüd mürgimüüjate pidupäev, sest herilastetõrjevahendite letid on tühjad.

Aga pole halba ilma heata – tänavu on vähem sääski ja parmude rünnakud on suhteliselt haruldased. Ja ajutine päikesekuumus ajab majavoodri vahelt välja ka nahkhiire noorukid, põnev on jälgida neid tumedas kasukas nahikuid, kes kidisedes pahandavad, kui inimene neid uudishimulikult uurima läheb.