Avatud taludesse tehti rekordilised pea 280 000 külastust

„Perede ja lastega talusid külastades on suur võimalus, et lapsed ja noored saavad sellest indu minna õppima maaelu ja põllumajandusega seotud erialasid. Nii on meil ka tulevikus olemas haritud spetsialistid, kes aitavad toidutootmist Eestis elus hoida. Seega tahame kindlasti avatud talude päevi ka edaspidi korraldada,“ lisas Kallas.

Avatud talude päeva projektijuht Ingrid Piirsalu ütles, et vaatamata sellele, et möödunud nädalavahetusel oli palju konkureerivaid üritusi üle Eesti, leiti tee ka taludesse. „Sai kinnitust fakt, et suvel kipub eestlane maale. Ta võtab kaasa lapsed ning näitab neile, kuidas kasvab kartul ja kust tuleb piim. See teeb rõõmu ja näitab, et side maaga on alles ka linlasest eestlase südames.“