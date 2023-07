Mis on see mõnus suvetoit, millega teadlased ei soovita liialdada?

Tallinna Tehnikaülikooli teadlased Kaarel ja Signe Adamberg selgitavad, et grillimine on Ameerikast pärit toidu kuumtöötlemise viis kuumade süte kohal. Peamiselt grillitakse liha ja kala, aga ka köögivilju, seeni. Kui liha ja kala puhul on kuumtöötlemine soovitav, siis köögivilju tuleks grillida lühiajaliselt, et säilitada võimalikult palju vitamiine.