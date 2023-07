Suvitaja valikud: maksta laenu terve aasta või rentida suvila paariks nädalaks

„Pangad on sunnitud järjest enam andma klientidele eitavaid vastuseid, kuna turule sisenemine või teise kinnisvara soetamine on hetkel raha hinna tõusu tõttu järjest kallimaks muutunud,“ tõdes Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebane pressiteate vahendusel.

Seega on suvilatest ja maamajadest saanud suuresti luksuskaup, mis tähendab potentsiaalsele omanikule ka tavapärasemast suuremaid igakuiseid kulutusi. „Seetõttu tuleb otsuseid veelgi tõsisemalt läbi kaaluda, kuna igasugune laenuga ostetud kinnisvara on finantskohustus,“ toonitas ta.

Kulusid alahinnatakse

Eraisikute panganduse juhi sõnul kipuvad inimesed sageli alahindama maamaja või suvilaga kaasnevaid kulusid. Soov veeta suvi linnakärast eemal on Rebase sõnul igati inimlik, aga võib olla tark alustada väiksematest sammudest – näiteks katsetada maja lühiajalist üürimist. „Kaks nädalat suvilat rentida võib esimese hooga tunduda väga kopsakas väljaminek, kuid see on kindlasti odavam kui terve aasta kinnisvara üleval pidada,“ tõi ta näiteks.

Viimaste aastatega on märkimisväärselt tõusnud ka ehitushinnad, mistõttu on järjest populaarsemaks muutunud element- ja moodulmajad. Sellest tulenevalt on ehitustegevus kolinud tehastesse. Rebase sõnul pole tegemist lühiajalise trendi, vaid ehituse tulevikuga.

„Tehases ehitamine on igati loogiline samm, kuna hinda ja tingimusi saab paremini kontrollida. Ka kliendi jaoks on sellel palju eeliseid: majaehitus kestab lühemat aega ning hinnakiri on selgemalt reglementeeritud ja arusaadavam,“ märkis Rebane.

Elementmaja aastaringselt kasutusse

Suurenenud on ka elementmajade arhitektuuriline mitmekesisus. „Aina enam on turule sisenenud tegijaid, kes pakuvad auhinnatud arhitektuurilisi lahendusi. Kuna kättesaadavus ja valik on paranenud, on need kindlasti tegurid, mis elementmajade ehitusele hoo sisse on puhunud.“