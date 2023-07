Põua-aasta jätab vaid tugevamad ellu

Vihm pani ädala kasvama, aga Weissil on üle 2700 veise, neist Vahtra laudas 1200 lüpsi­lehma. Kui palju olete saanud neile esimesest ja nüüd siis teisest niitest sööta varuda?

Neljandik on käes. See tuli esimese niitega ja teist alustasime. Aga arvan, et saame teisest niitest järgmise neljandiku ja maisist ka neljandiku ja kolmandast niitest ka neljandiku, nii et vajaliku koguse peaks kätte saama. Aasta rehkendus on üle 25 000 tonni silo. Et sööta ei napiks, oleme teinud silo tänavu juba ka rukkist ja vastavalt teise niite lõpptulemusena valmis tegema tervikkoristust osast suvinisust ja selle sileerima. Tänavu meil põhisööda puudust vast ei tule. Oletan, et tuleval aastal pole suurtes kogustes ­silo lisaks naljalt kuskilt osta.