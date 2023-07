Nädala mõte: põllulapiga kurjategija

Vaevalt tahaks keegi meist oma igapäevatöö kohta nii tunda. Kui musta huumorit teha, siis põllumehed pole oma mures üksi ja saavad metsameestega mõõtu võtta, kumba parasjagu ühiskonnas suuremaks pahategijaks peetakse.

Iga kord, kui avaldatakse uudis toetuste või nüüd siis nn eriolukorra kohta, leidub ikka keegi, kes ütleb välja või toksib kommentaarina kirja mõtte, mis reljeefselt väljendudes kõlab umbes nii: kui toetusteta hakkama ei saa, pange putka kinni. Avatud turul tähendaks meie põllumeeste jaoks toetusteta toimetamine suure tõenäosusega tõesti kohest „putka kinni panemist”.

Praegune nn eriolukord on läinud sõnana lendu, aga kõik ametnikud rõhutavad jutuajamistes, et tegelikult kinnitati valitsuse tasandil, et ilmastikutingimused on olnud ebasoodsad, seega ei pea iga asutus eraldi hakkama tõestama, et tõesti oli põud. See ei tähenda tootjate jaoks rikkust või reegliteta toimetamist. Ning see, kui palju leevendust tegelikult saadakse, on praegu veel teadmata.

Euroopa Liidust saavad põllumehed täiendavat toetust 1,7 miljoni euro ulatuses, millele riigil on võimalik omalt poolt lisada veel kaks korda sama palju. Kuigi summa tundub suur, siis isegi kui riik lisab maksimumi, on see abivajajate vahel ära jagades siiski pisku.

Jah, ettevõtlus on ettevõtlus ja kui ei tasu ära, on vaja muudatusi või lõpetada. Ilmselt osa tootjaid lõpetabki.

Käimas on põllumajanduslikult üks keerulisemaid aastaid. Mis see meile tähendab? Kindlasti veelgi kallinevaid toiduhindu, mis niigi suurenenud toidueelarvele jälle lisa annavad. Kindlasti ka seda, et küllap rändab ostukorvi omamaise asemel mõni välismaine toode, kui hind viimase kasuks.