Köögivilja hinnatõusust pääsu pole

Eesti Aiandusliidu tegevjuhil Raimond Strastinil on ülevaade hilise öökülma ning järgnenud kuumuse ja veevaeguse mõjust avamaa köögiviljale. Selle järgi hävis mai lõpu ja juuni alguse külmade öödega varajane kartul 70–90 protsenti. Tugevalt said kahjustada kurgi- ja kõrvitsapõllud, kuhu oli jõutud teha esimene istutus, ning paljudel kasvatajatel tekkis küsimus, kas minna teisele istutusringile või vaadata, mis saab.

„Sama on porgandi- ja kaalikakülviga, et külm võttis taimealged ja põud suretas neid edasi, nii et tekkisid suured tühjad alad, kus taim kas kidub või on täisa surnud, vihmadega võis seal midagi tärgata,” selgitab Strastin olukorda. „Tootjale on uue külvi tegemine täiendav kulu alates seemnest ning lõpetades tööjõu ja kütusega, see vähendab tootja sissetulekut.”