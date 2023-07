Lavkabussijuht: inimesed loevad sõna otseses mõttes sente

OÜ VKK Kaubandus juhatuse liige Valdo Kruve teeb põhiliselt kaubaringe Lääne-Virumaal ning kolmapäeviti ka Järva vallas. Tema kaubabussi võib liikvel näha igal argipäeval. Teenust on ta pakkunud 20 aastat. „Kliente on selle aja jooksul tunduvalt vähemaks jäänud. Praegu on raske selle tööga plussi jääda,” rääkis ta.

Inimesed hindavad tema sõnul seda teenust väga ning kui peaks juhtuma, et buss on paranduses või mõnel päeval ei saa sõita, on murelikud kodanikud kohe telefonitoru tõstmas ja asja uurimas. „Ei taha nad kuuldagi, et ma peaks lõpetama. Ei oska öelda, kui kaua veel sõidan, aga praegu on seis väga raske,” ütles Kruve.

Mitukümmend aastat rändkauplust pidanud osaühingu Aaroks juhatuse liige Kaire Salve tõdes, et tegemist on pereäriga, kus igaühel oma roll. Bussijuhtidena tegutsevad tema vend ja poeg ning kaubaring katab Räpina, Võru, Põlva, Tartu, Luunja ja Kastre valda. „Aastatega on kliente vähemaks jäänud, sest inimeste vananemise vastu ju ei saa,” märkis ta.