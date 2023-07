Haruldane ja kallis Eesti jõevähk maitseb imeliselt

Üldiselt on vähi või vähja seis Eestis aastakümnetega kehvemaks läinud, kuigi mõnes veekogus on populatsioon ka taastuma hakanud. „Vähki siiski siin-seal leidub. Kuulsamates veekogudes tekib ilmselt ülepüük, aga kindlasti leiab huviline koha, kus saab vähki püüda, samuti on seda võimalik ka hankida,” sõnas Salus.

Lugusid on ikka pajatatud

Kuna Salus vähi vastu huvi tunneb, käiakse tema juures oma lugusid pajatamas. „Eks ta ole pigem väikese ringi teema, aga tundub, et vanasti on palju käidud, sest neid lugusid on ikka räägitud,” lausus Salus. Varem levis jutt, et jõgede süvendamine tappis vähid. Tegelikult tulid vähid pärast süvendamist hoogsalt tagasi.