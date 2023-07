Hoidistamise ABC ⟩ Kaua säiliva moosi saladused

Õigeid meetodeid kasutades tagame, et hoidised säilivad ja moos tuleb just soovitud konsistentsiga.

Maire Vesingi on aastaid kasutanud purkide-pudelite pesemiseks sellist viisi: ta paneb need eelmisel päeval toasooja vette likku, järgmisel päeval peseb ja steriliseerib ahjus 100 kraadi juures 10–15 minutit ehk seni, kuni purgid leiavad kasutust.

Kui soov võtta appi nõudepesumasin, võiks seda kasutada purkide loputamiseks pärast nende leotamist ja pesu. „Kui panna purgid-pudelid otse pesumasinasse, pole neis olevad bakterid n-ö üles äratatud – see peaks toimima tõusvas temperatuuris,” põhjendas ta.

Samuti ei lisaks ta nõudepesumasinasse pesuainet, sest alati on oht, et see ei saa korralikult purkidest-pudelitest välja loputatud. Pärast seda steriliseeriks ta purgid-pudelid ahjus nagu ikka.