Punane ristik aitab üleminekueas

Raviomadused

Punane ehk aasristik sisaldab süsivesikuid, saponiine, C-, B-, E- ja K-vitamiine, karotenoide, flavonoide, kumariinhappeid (vere liigset hüübimist takistavaid aineid), salitsüülhapet, orgaanilisi happeid, parkaineid, rasvhappeid, mikroelemente (kaltsium, magneesium, kaalium, fosfor, kroom) ja eeterlikke õlisid. Punane ristik sisaldab fütoöstrogeene (valges ristikus on neid vähe): taimede keemilisi aineid, mis organismi sattudes muutuvad nõrgatoimelisteks östrogeenideks ehk naissuguhormoonideks. Need on abiks üleminekuaastates naistele, aitavad vähendada kuumahoogusid. Aasristikus peitub ka isoflavoone (valges ristikus vähe), mis aeglustavad luumassi vähenemist pärast menopausi.