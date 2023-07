JUULI AIAS ⟩ Katse: millised kiired hapukurgid on maitsvamad?

Kurgisaagi tippajal on patt mitte teha hapukurke, sest need on maitsvad ja kääritatud toit teeb kõhule head. Võimalusi, kuidas ööpäevaga mõnus hapukas-soolane amps valmistada, on mitmeid. Maa Elu proovis kolm kõige lihtsamat viis järele.