Praktilised nõuanded: looduses liikudes saab looduslikku vett joogikõlblikuks muuta

Kas pruunikas vesi on automaatselt joogikõlbmatu?

Kuidas siis aru saada, kas suvalise ettesattunud veekogu vesi on reostunud või mitte? „Lühidalt kokku võttes: ideaalselt joogiks sobival veel puudub maitse ja järelmaitse, tal pole lõhna, vesi on värvitu ja läbipaistev. Seega – kontrollime kõigepealt tundmatu vee neid kolme organoleptilist omadust,” loetleb ta.

Munter selgitas, et kõrvalised lõhnad ja maitsed on seotud looduslike või kunstlike saasteainetega. Vee maitse määravad temas lahustunud ained: NaCl annab veele soolase, MgSO4 mõru, lahustunud happed (humiinhape, fulvohape) ja CO2 aga hapu maitse. „Juhul, kui veel on mädamuna (H2S) lõhn, on vesi reostunud bakteriaalselt,” tõi ta näiteks. Vee maitset mõjutavad lisaks veel pH ja temperatuur.