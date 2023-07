Eestis sündinud hobune osaleb Pariisi olümpiamängudel

Esimestel aastatel oli Ace üsna keeruline hobune, sest ta hüppas igal tõkkel tunduvalt rohkem kui vaja. Võib olla sellest püüdlikkusest tingituna tabasid teda ka mitmed tervisehädad ja oli tunne, et hobusest ei saagi asja. Kuid 2022. aasta sügistalvel võttis Gregory hobuse California tuurile kaasa ja sealt alates on nende koostöö aina paremaks ja paremaks läinud.

Viimane tuleproov läbiti juba eelpool mainitud CHIO Aachenil, mis sai ilmselt otsustavaks – Gregory avaldas äsja antud intervjuus, et Ace on tema valik Pariisi OM-le.

Muuhulgas mainis ta, et see on haruldane õnn olla ise nii andeka hobuse omanik, sest tavapärane on, et sellisel tasemel võistlevate ülikallite hobuste omanikud ei ole sportlased ise vaid nende sponsorid.