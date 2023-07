Viimane võimalus rääbist maitsta: Tuhanded kogunesid Rääbisefestivalile

“Ootused festivalipäevale on suured, et külastajad, müüjad ja ka ise jääks rahule,” lausus korraldaja MTÜ Peipsi Kogukonnaköök projektijuht Triinu Akkermann. Enamus festivalil on kalamüüjad, aga on ka käsitööleiba, limonaadi, kalja, mett jm kraami. Eelistatud on kohalik kaup ja müüjad. Toimuvad ka õpitoad, mida viivad läbi peakokad Urpo Reinthal ja Emmanuel Wille.

Kala on festivalil piisavalt ja seda jagub tema sõnul loodetavasti kõigile huvilistele. Kahjuks ei ole saadaval aga värsket rääbist. “Kaks ettevõtet käisid öösel järvel, aga rääbist võrku ei saanud,” rääkis Akkermann. Küll aga tehakse kohapeal suitsu ja on soolarääbist. Kõik on kontrollitud Peipsi rääbis.

Palju on räägitud tänavu rääbise kõrgest hinnast. “Hind on kala vääriline,” sõnas Akkermann.“Kalamehed ütlevad, et rääbise kättesaamiseks tuleb mitu korda järvel käia.” See, et täna on ka Avatud Talude päev, see mõjub Akkermanni sõnul festivalile hästi, sest inimesed on liikvel ja põikavad erinevatesse kohtadesse sisse. Festivali väravad on avatud kella viieni. Kuigi Rääbisefestival jääb viimaseks, toimub järgmisel aastal kindlasti eesti kala kiituseks mingit laadi sündmus. Täpseid plaane ta veel ei avaldanud.