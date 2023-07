Imeilusast põdrakanepist saab tervistavat Ivan Tšaid teha

Selle tee valmistamiseks korjake taimed maanteedest kaugemalt metsast, näiteks raiesmikud on kiiduväärt kasvukohad. Taime ennast maha lõikama ei pea, korjatakse vaid ülemisi lehti, ka õisi võib sekka sattuda. Kõige tugevama toimega on taimed, mis alles alustavad õitsemist.

Korjatud lehtedel tuleb esialgu lasta umbes ööpäeva varjulises kohas pisut närbuda. Siis on vaja neid muljuda, et mahlapiisad välja tuleks. Seda võib teha rätiku vahel või taignarulliga rullides või lihtsalt sõrmede vahel mudides. Nii algab põdrakanepi fermenteerimis- ehk maakeeli hapandamisprotsess.

Kahe päevaga saate rohelise tee, kui lasete lehtedel kauem fermenteeruda, siis musta. Algajad võiksid pigem lühemat aega kasutada, sest mida kauem lehtedel seista lasta, seda suurem oht, et lehed lähevad käärima ja kogu töö on rikutud. Õigesti fermenteeritud lehtedel on meeldivalt magus lõhn.