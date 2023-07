Vaata ja imesta ⟩ Põnev taim tomtato annab korraga nii tomateid kui kartuleid

Sirgunud Saaremaal OÜ kasvatab Saaremaal köögivilja- ja maitsetaimi, ravimtaimedena kasutatavaid taimi, suvelilli ja ilukõrrelisi. Sel aastal otsustati katsetada põneva taimega nimega tomtato. Nagu nimestki järeldub, on tegu tomati ja kartuli kombinatsiooniga (inglise keeles tomato + potato ehk tomat + kartul).

„Neid on ka varem Eestis müüdud, aga me ei ole neid ise varem kasvatanud,” selgitas Anu Hansen, et kui neile pakuti võimalust tomtatoga katsetada, ütlesid nad kohe jah, ja uus taim võeti vastu põnevusega.