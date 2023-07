Põud pani isegi küüslaugu põdema

"Kevadel oli pilt väga ilus, suure ootusega," võtab ta jutuotsa üles. "Eelmisel aastal täiendasime seemnevaru, panime kõik, mis üles võtsime, uuesti maha, aga näete, kui suured vahed on küüslaukudel? Rohisin põllu ära ja praktiliselt iga teise võtsin üles põuast tingitud kuivhallituse pärast. Kui vaatame pealsete kollasust ja kattesoomust juurekaela peal, et kuidas valmivus on, siis sel aastal on kõik kuidagi nii sassis, raske on otsustada, millal on õige ülesvõtmise aeg."