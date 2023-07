Näituse jaoks kogutakse aialeiutisi ja vähemalt 30-aastaseid hoidiseid

Eesti Põllumajandusmuuseum ootab kõiki eestlasi oma pere kullavaramusse kuuluvaid retseptiraamatuid ja -lehti ka teistele tutvustama, et talletada neid tulevastele põlvedele. Samuti on oodatud keldrisügavustes leiduvad vanavanemate tehtud hoidised, mis on vähemalt 30 aastat vanad, ning fotosid hoidiste valmistamisest (tehtud perioodil 1960–1989).