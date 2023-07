Väärt ideid terrassi sisustamiseks

Sisekujundusmaailmas on moes julge katsetamine, eklektika, värvide ja materjalidega mängimine. Selle julge mängulisuse võiks tuua suvel ka terrassile. Väljakutse pole lihtsate killast, sest tulemus peaks välja nägema ühelt poolt juhuslik, aga teisalt stiilne ja tagatipuks ei saa unustada, et kõik peab olema ühtlasi ka praktiline ja ilmastikule vastupidav.

Mida suurem ja pehmem on mööblikomplekt, seda trendikam. Lähtuda tuleb siiski terrassi võimalustest - pisikest terrassi otsast otsani mööblit täis tõsta pole mõistlik, aga kui ruumi on, siis kehtib praegu põhimõte – suurem on parem.

Moekas mööbel on enamasti tehtud ilmastikukindlast plastist, aga ei näe sedamoodi välja. Puitu ja rotangi jäljendatakse osavalt, levinud on erineva mustriga punutised, samuti mitmed eri värvitoonid. Vastupidava plasti kõrval kasutatakse aiamööblis osavalt ka metalli ja klaasi, viimane ei pruugi olla sugugi klaar, vaid piimjas või tumedaks toonitud.

Taimed on moes, aga see ei tähenda, et terrassile piisaks ühest-kahest potilillest. Terrassil võiks olla palju eriilmelisi taimi, mis sulanduvad kokku aia üldise rohelusega. Seejuures võib terrassil olla nii suurelehelisi taimi kui kõrrelisi, eksootilisi toast õue suvitama toodud potitaimi kui ka maitse- ja ürditaimi, aga vabalt ka eestlaste õitsvaid lemmikuid, näiteks hortensiaid või potiroose. Terrassitaimede valikul tuleks kindlasti arvestada päikese liikumisega. Ka toataimede õuetoomisel võiks arvestada, et isegi eksootilised puud võivad saada keskpäevases päikeses kõrvetada.